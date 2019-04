Hof: Drie jaar cel voor doodrijden 19-jarige Fleur

LOOSDRECHT - Loosdrechter Walter van W. gaat drie jaar de cel in voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur Balkestein. Dat heeft het Hof zojuist besloten. Dat is een lagere straf dan hij eerder kreeg van de rechter. Ook krijgt hij een rijontzegging van vier jaar, die ingaat nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Zijn zoon Casper van W. krijgt een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar.

De straf voor Walter van W. valt een jaar lager uit dan hij in eerste instantie kreeg van de rechter. Dat komt omdat het Hof vindt dat er geen bewijs is voor een straatrace of rijgedrag met een wedstrijdmatig karakter. Eerder sprak de rechter daar in het vonnis wel van.

Maar het Hof is het daar dus niet mee eens. Dat stelt dat niet bewezen kan worden dat het rijgedrag van Casper van invloed is geweest op het ongeluk. Walter van W. heeft 'zeer onvoorzichtig gereden, maar niet roekeloos'.

Casper van W. krijgt opnieuw 100 uur taakstraf, omdat hij zich volgens het Hof zodanig gedragen heeft dat hij voor gevaar zorgde op de weg. "Verdachte heeft zich op onbezonnen en onverantwoorde wijze gedragen in het verkeer." Daarmee heeft hij de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar gebracht.

Vader en zoon reden in maart 2016 met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Walter van W. had te veel gedronken, reed zo'n 167 kilometer per uur en raakte met zijn Porsche de auto van het slachtoffer vol in de flank. Fleur raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

Zoon Casper reed op het moment van het ongeluk vlak achter zijn vader in een Mini Cooper. De rechter acht hem niet medeplichtig aan de dood van Fleur. Wel wist hij dat zijn vader alcohol had genuttigd en reed hij bovendien zo'n 146 kilometer per uur.

Tijdens het hoger beroep twee weken geleden toonden vader en zoon voor het eerst berouw. De familie geloofde daar niets van en vond dat ze dat alleen deden zodat ze een lagere straf zouden krijgen. Het Hof laat weten dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden. "De gewijzigde houding is niet van invloed op de hoogte van de straf."

De vader en zoon waren vandaag niet bij de uitspraak. Familie en vrienden van Fleur waren wel in grote getale aanwezig om de uitspraak aan te horen.