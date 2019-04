Resultaten enquête onder West-Friese woningzoekers zijn binnen: "Aan de slag met het plan"

WEST-FRIESLAND - Woonmatch West-Friesland, een organisatie van samengestelde huurcoöperaties, heeft de resultaten binnen van de enquête onder alle woningzoekers in het bestand. Met deze inbreng gaat de coöperatie onderzoeken hoe de toewijzing van sociale huurwoningen kan worden verbeterd.

De woningzoekers in het bestand van Woonmatch hebben een enquête voorgeschoteld gekregen en mochten deze tot 7 april invullen. In de vragenlijst konden mensen vertellen wat ze stoort aan de huidige manier waarop sociale huurwoningen worden toegewezen en hoe ze dit graag anders zien.

Lees ook: Discussie over verdeling sociale huurwoningen: Woonmatch stelt onderzoek in

In totaal is de vragenlijst aan ruim achtduizend woningzoekers voorgelegd en de respons was veertig procent. "Daar hebben we wat aan. Nu kunnen we stappen gaan zetten", vertelt Albert Gieling van Woonmatch.

Ontevreden woningzoekers

Het idee voor de enquête is ontstaan omdat er veel woningzoekers ontevreden zijn over de manier waarop sociale huurwoningen worden toegewezen in West-Friesland. Woonmatch wilt de huidige stand van zaken aanpassen, maar wilde daarvoor eerst aan de woningzoekers vragen of de ideeën van de coöperatie wel aan zouden sluiten bij hun wensen.

Gieling vertelt dat er wel wat verdeeldheid is binnen de antwoorden. "Sommige woningzoekers willen dat er snel iets verandert en anderen willen het huidige systeem in tact houden. Al met al komt er het meeste naar voren dat mensen de behoud van inschrijfduur het belangrijkste vinden."

Het gas er op

Een werkgroep buigt zich de aankomende maand over de antwoorden en schrijft een richtinggevend advies. Deze wordt op 29 mei besproken. Gieling wil er ook voor zorgen dat alle mensen die de enquête hebben ingevuld dan een update krijgen.

Het is zijn tevens zijn persoonlijk streven om op 1 juni met een concreet en definitief besluit te komen over de aanpassingen die ze door willen voeren. En hij blijft ervoor strijden dat aanpassingen klaarstaan voor 1 januari.