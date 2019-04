Alkmaarder (42) betrapt met grote hoeveelheid harddrugs

ALKMAAR - Een 42-jarige man uit Alkmaar is gisteravond door de mand gevallen bij een politiecontrole. Hij bleek een grote hoeveelheid hennep, pillen en speed op zak te hebben.

Agenten waren aan het surveilleren op de Drechterwaard, toen ze twee mannen bij een bushalte zagen staan. Beiden zijn vanwege hun drugsverleden bekenden van de politie en het duo werd dan ook ter plekke gecontroleerd.

De 42-jarige Alkmaarder bleek honderd gram hennep, zo'n zestig pillen en vijf gripzakjes met vermoedelijk speed bij zich te hebben. De drugs is in beslag genomen en de man is aangehouden.