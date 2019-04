Hoorn verbiedt handel in lachgas tijdens Koningsdag

HOORN - Net als in Alkmaar geldt ook in Hoorn tijdens Koningsdag een verbod op het verkopen van lachgas. Volgens de burgemeester is dit nodig om de veiligheid van jonge bezoekers te beschermen. Politie en handhavers gaan daarom extra scherp toezien.

"Het verstrekken van lachgas tijdens evenementen vind ik niet gewenst en bovendien zijn de effecten schadelijk voor de gezondheid", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. "Het kan ook leiden tot onvoorspelbaar gedrag."

Slecht voor de gezondheid

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van lachgas. Zo kan veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer leiden tot hersenbeschadiging, hoofdpijn en stikgevaar. Ook is er de laatste tijd veel te doen geweest om de ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen. De huid bevriest en laat blijvend letsel achter.

Lees ook: Alkmaar verbiedt lachgas tijdens Koningsdag: "Onberekenbaar gedrag is groot risico"

Burgemeester Nieuwenburg doet ook een beroep op ouders. "Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun kinderen. Dit soort middelen kunnen ernstige schade aanrichten en is niet onschuldig. Bovendien is de verkoop tijdens evenementen verboden. Als u toch ziet dat iemand lachgaspatronen verkoopt dan kun u dit bij ons of de politie melden."