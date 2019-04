'Schrik van Laren' moet van OM naar instelling voor draaideurcriminelen

LAREN - Het Openbaar Ministerie wil dat Sylvester S. (31) uit Hilversum, ook wel bekend als de 'Schrik van Laren', twee jaar naar een instelling voor stelselmatige daders (ISD) gaat. Deze instelling is bedoeld om dergelijke draaideurcriminelen weer op het rechte pad te krijgen. S. is al meerdere keren in de gevangenis beland voor verschillende strafbare feiten.

De man doet telkens hetzelfde: zo belt hij bij mensen aan met de smoes dat hij zijn huis niet meer in kan en geld nodig heeft om met de trein de reservesleutel op te halen. Een andere keer had hij het geld nodig voor een taxi en benzine. Meestal ging het om relatief kleine bedragen, van 5 tot 50 euro.

Lees ook: 'Schrik van Laren opnieuw achter slot en grendel wegens oplichting'

De mensen zagen het geld uiteraard nooit terug. S. kreeg zijn bijnaam de 'Schrik van Laren' toen hij in 2016 een hele serie aan strafbare feiten pleegde in Laren. Daar kreeg hij twee jaar geleden een werkstraf voor. In de jaren erna werd hij nog diverse malen veroordeeld: zo zat S. onder meer achter autodiefstallen en inbraken.

De rechter doet op 8 mei uitspraak.