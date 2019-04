Fietsersbond Velsen boos over niet-varende spitspont: "In de steek gelaten door laconiek optreden"

VELSEN - Veel fietsers in de IJmond worden flink in de steek gelaten door regelmatige uitval van de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden. Door laconiek optreden van het GVB en de gemeente Velsen worden fietsers onnodig opgezadeld met vertraging. Dat zegt voorzitter Han van Spanje van de Fietsersbond tegen NH Nieuws.

Fietsers die vanochtend op het pontje stonden te wachten, kwamen voor de tweede keer in acht dagen bedrogen uit. Door een technische storing, die de avond ervoor door de gemeente Velsen al was aangekondigd, voer de extra spitspont niet en liep de vertraging op tot meer dan 40 minuten.

"Onacceptabel", vindt Van Spanje. Vele fietsers die dagelijks gebruikmaken van pont worden volgens hem in de kou gezet. Hij legt uit: "Fietsers zijn afhankelijk van de route, want er is geen andere optie om aan de andere kant te komen."

Na het uitvallen van de sluisroute door de bouw van de nieuwe sluis in de haven van IJmuiden, kunnen fietsers alleen de overkant bereiken door gebruik te maken van het pontje. "Scholieren, forenzen: er gaan heel veel IJmonders op de fiets. Ook mensen die bij Tata Steel werken. Het is dan zuur als er op het drukste punt van de dag minder vaart."

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er problemen zijn rondom de veerdienst. Op 9 maart voer de pont helemaal niet vanwege de harde wind die over de provincie raasde. Er werd een dag van tevoren besloten de maatregelen te nemen, maar er werd geen vervanging geregeld. En dat kan anders, meldt Van Spanje.

Alternatieve maatregelen

De volgens Van Spanje laconieke manier van optreden bij het uitvallen van de pont, is voor de Fietsersbond en reizigersvereniging Rover aanleiding geweest om een klacht in te dienen bij het GVB, Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur van Amsterdam. "Wij verwachten dat er wordt gekeken naar een alternatieve manier om reizigers naar de andere kant te krijgen. Dat wordt nu niet gedaan."

Een oplossing bij toekomstige problemen zou volgens Van Spanje kunnen zijn om van tevoren bussen in te schakelen met aanhangers voor de fietsen. "Het is maar één van de alternatieven die mogelijk zijn. Als een bedrijf, in het geval van de harde wind, een dag van tevoren op de hoogte is van vertragingen, moet er genoeg tijd zijn om iets te kunnen regelen. Op dit moment worden fietsers alleen maar in de steek gelaten."

Het GVB laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de spitspont vanmiddag weer moet gaan varen.