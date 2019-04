Hollands Kroon moet oplossing zoeken voor gezin dat uit huis dreigt te worden gezet

HOLLANDS KROON - Na aandringen van de gemeenteraad van Hollands Kroon, mogen Paul en Daphne Imming met hun kinderen voorlopig toch blijven wonen in een verbouwd winkelpand. Het college wilde het gezin uitzetten, maar moet nu met hen in gesprek om te zoeken naar een oplossing.

Paul en Daphne Imming en hun drie kleine kinderen zouden gisteren officieel op straat staan, maar deze deadline is opgeschoven met zes weken. Het gezin bouwde drie jaar geleden een winkelpand om tot woning. Dit gebeurde in overleg met de gemeente Hollands Kroon. Later bleek dat er geen vergunning voor een woonhuis was op hun adres en bepaalde de gemeente dat het gezin het huis uit moest.

Verantwoordelijk wethouder Theo Groot wilde gisteravond niet wijken van zijn standpunt, maar moest zich aan het einde van de raadsvergadering erbij neerleggen dat de gemeenteraad wil dat hij in gesprek gaat met het gezin om te onderzoeken of er alsnog een oplossing is.

Meerdere partijen uit Hollands Kroon worstelen met de kwestie, zo bleek gisteravond. Het overgrote deel van de vergadering ging over de woning van Paul en Daphne.

Het gezin is blij met deze uitkomst, zo vertelt Paul aan NH Nieuws: "Hiervoor was er helemaal geen opening tot een gesprek bij de gemeente om tot een oplossing te komen. De raad heeft dat nu opgelegd aan het college en daar zijn wij ontzettend blij mee."

Communicatie

Wethouder Groot werd ook door een aantal partijen verweten dat hij niet eerder persoonlijk in gesprek is gegaan met het gezin. "Ik maak een afweging of ik iets kan betekenen of toezeggen", vertelde de wethouder tijdens de vergadering. "In dit geval had ik een andere afweging moeten maken, maar als er geen wisselgeld is, dan maak ik deze afweging."