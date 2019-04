Klimaatactivisten ontregelen ochtendspits met 'zwermblokkades' in Amsterdam

AMSTERDAM - Actiegroep Extinction Rebellion is vanochtend actief in Amsterdam. Ze gaan door het centrum om daar straten te blokkeren volgens de zogenoemde 'swarming' tactiek.

Op steeds verschillende plekken in de stad houden ze zeven minuten lang het verkeer op. Vervolgens delen ze aan wachtende verkeersdeelnemers flyers uit en geven ze uitleg over de actie. De groep begon de actie vanochtend iets voor 08.00 uur op het Weesperplein.

Niet gehoord

"Wij voelen ons genoodzaakt om de orde te verstoren met de zwermblokkades, omdat er tot nu toe geen gehoor wordt gegeven aan de klimaatcrisis. Bijna alles is al geprobeerd: petities, politieke partijen en campagnes. Toch is het klimaatprobleem groter dan ooit", aldus woordvoerder van de groep Kate Mitchell.

Lees ook: Klimaatactivisten kondigen verkeersblokkades aan in Amsterdam

Extinction Rebellion is een groep die oorspronkelijk uit Engeland komt, maar ook al een tijd actief is in Nederland. De actie zal de hele ochtendspits doorgaan.