N246 in beide richtingen dicht door kapotte Beatrixbrug

WESTKNOLLENDAM - De Beatrixbrug bij Westknollendam is door technische mankementen dicht. Daardoor wordt ook het verkeer op de N246 gestremd, wat een forse file tot gevolg had.

Het verkeer vanuit het zuiden stond vanaf de aansluiting met de N244 al vast. Inmiddels lijkt het weer wat door te stromen, maar de vertraging is nog altijd een minuut of tien.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. De Provincie was nog niet bereikbaar voor commentaar.