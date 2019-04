Man vastgebonden aan hek gevonden bij autobrand in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 30-jarige man is vannacht vastgebonden aan een hek gevonden bij een autobrand aan de Tom Schreursweg in Amsterdam. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt.

Rond 03.20 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een autobrand. Toen ze bij de brandende auto aankwamen, hoorde ze een man verderop om hulp roepen. Hij bleek vastgebonden te zitten aan een hek, een stukje van waar de auto in brand stond.

De man is door de brandweer en politie losgemaakt en met nog onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is daarvoor op zoek naar getuigen die meer hebben gezien van het incident.