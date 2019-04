Geen Velser spitspont door technische problemen

VELSEN-NOORD - Reizigers die vanochtend het Noordzeekanaal tussen Velsen-Noord en IJmuiden moeten oversteken, moeten flink langer wachten dan normaal. Door technische problemen vaart de extra spitspont namelijk niet.

Dat heeft de gemeente gisteravond op Facebook gemeld. De spitspont wordt ingezet als compensatie voor de (veel langer dan beloofde) afgesloten weg over de sluizen bij IJmuiden. Hierdoor hebben fietsers maar één route over het kanaal.

Het is niet voor het eerst dat de spitspont niet vaart. Zo was er acht dagen geleden ook geen extra boot, eveneens door technische problemen. Volgens het GVB komt dat door de verouderde pontveren, want die zouden al ruim tachtig jaar oud zijn.