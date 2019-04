Wéér autobranden in Amsterdam-Noord: drie voertuigen in vlammen op

AMSTERDAM - Voor de zoveelste keer dit jaar zijn er in Amsterdam-Noord autobranden geweest. Vannacht zijn drie geparkeerde auto's aan de Dekschuitstraat volledig uitgebrand.

De brand begon bij de middelste auto, waarna de andere twee voertuigen ook vlam hebben gevat. Buurtbewoners zouden wel knallen hebben gehoord, maar hebben verder geen verdachte omstandigheden gezien.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is dus nog onduidelijk.

Het is niet voor het eerst dat er dit jaar een autobrand is in Amsterdam-Noord. Alleen in januari gingen er al meer dan tien auto's in vlammen op.