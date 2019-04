Auto belandt ondersteboven in sloot Berkhout

BERKHOUT - Een auto met drie inzittenden is vanavond in Berkhout van de weg geraakt en ondersteboven in het water beland.

De automobilist verloor rond 21.00 uur op de Venneweg de macht over het stuur en reed de naastgelegen sloot in. Getuigen zagen hoe de drie inzittenden op eigen kracht uit het wrak kwamen, op het droge klommen en de benen namen.

Kort daarna zouden ze zijn terugkeerd op de plek van het ongeluk, om vervolgens alsnog naar het ziekenhuis te worden gebracht. Die lezing kan de politie niet bevestigen, al laat de woordvoerder wel weten dat de drie inzittenden in de ambulance zijn gecontroleerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.