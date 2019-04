Twee jaar cel voor poging verkrachting vrouw (66) op Zandvoortse boulevard

ZANDVOORT - Een 39-jarige man is vanmiddag in de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot verkrachting van een 66-jarige vrouw uit Zandvoort.

Daarmee komt de rechtbank tegemoet aan het OM, dat dezelfde straf tegen de man had geëist, schrijft Haarlems Dagblad. Alexandru V., die in januari in zijn vaderland Roemenië werd opgepakt, achtervolgde de vrouw in de nacht van 27 op 28 juni vorig jaar vanaf station Zandvoort. Eenmaal op de boulevard werkte hij haar naar de grond, betastte haar en probeerde haar benen te spreiden.

Ook haalde man zijn geslachtsdeel uit zijn broek, ging op haar liggen en bewoog op en neer. Uiteindelijk liep hij daardoor tegen de lamp, want een DNA-test wees uit dat sperma op de jurk van de vrouw van hem was.

'Drugssigaret'

De rechters rekenen hem zwaar aan dat hij uitsluitend bezig met de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften, en heeft zich niet afgevraagd wat de gevolgen voor de vrouw zijn. Eerder verklaarde hij zich het slachtoffer niet te kunen herinneren, omdat hij een gevonden 'drugssigaret' had gerookt. De rechtbank achtte die verklaring ongeloofwaardig.