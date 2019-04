Alkmaar verbiedt handel in lachgas tijdens Koningsdag: "Onberekenbaar gedrag is groot risico"

ALKMAAR - In Alkmaar geldt tijdens Koningsdag een verbod op de handel in lachgas. Wie zich daar niet aan houdt, kan een flinke boete verwachten.

Volgens burgemeester Piet Bruinooge is het spul schadelijk voor de gezondheid, maar is dat niet het primaire doel van de maatregel. "Het is natuurlijk ook een risico voor de gezondheid, maar dat is een secundair onderdeel, want het is juist het openbare orde aspect waardoor we nu zeggen, 'dat gaan we niet doen'."

"Het is dus een risico voor de openbare orde en veiligheid. Er zijn zo veel mensen op een kleine plek, en dan is het onberekenbare gedrag dat juist door lachgas kan plaatsvinden juist een groot risico."

Nachtburgemeester

Dirk-Jan Wille, nachtburgemeester van Alkmaar, vindt het goed dat er maatregelen genomen konden worden. "Er is nu wel op te handhaven, want dat was eerder niet zo", vertelt hij. Wel benadrukt hij dat iedereen zelf moet weten wat hij of zij doet, en dat als iemand lachgas wil gebruiken, dat gewoon moet kunnen. Maar dan wel thuis, en in ieder geval niet tijdens Koningsnacht of -dag in Alkmaar.