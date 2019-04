Vissers maken zich grote zorgen om verbod pulsvisserij: "Ik moet af en toe echt tot honderd tellen"

DEN HELDER - Het besluit van het Europees Parlement om pulsvisserij te verbieden heeft grote gevolgen voor vissers. Dirk Kaak uit Den Helder maakt zich grote zorgen, want door het besluit zullen veel schepen aan de kant moeten blijven.

Het zit hem hoog, de onzekerheid en machteloosheid die hij voelt maken hem zo af en toe wanhopig. "Ik moet af en toe echt tot honderd tellen en niet meer tot tien", verzucht Dirk Kaak. "Ik vraag me wel af met welke gekkigheid ze nu weer zullen aankomen." Hij mag nog twee jaar pulsvissen, maar voor veertig andere schepen is het vanaf juni verboden om met de stroomschokjes te werken.

Grote problemen

De terugschakeling naar oude manier van visvangen levert grote problemen op bij de vissers, voorspelt Dirk. "We hebben uitgerekend dat als je een stalen vistuig moet maken, je daar al een week werk aan hebt met twee lassers", legt hij uit. "Dus voor één schip praat je al over twee weken. We hebben het nu over een transitie van veertig schepen, dus dan praat je over tachtig vistuigen. Dat zijn best wel punten van zorg."

Netten

Daarbij moeten ook de netten nog vervangen worden, waardoor de tijd, voor vissers die nu de overstap gedwongen maken, begint te dringen. De vrees is dat de materialen en mankracht niet voortijdig voldoende op orde zal zijn om de transitie nog voor het einde van mei te maken. Dat betekent dat er schepen aan de kant moeten blijven liggen.

Gesprek met de minister

Hoewel Minister Schouten besloot tegen het Europees Parlement in te gaan en een langere overgangsperiode voor enkele vissers toe te staan, is er een grote groep de dupe van het Europese besluit. Vrijdag praat de minister met de beroepsgroep en Dirk geeeft haar nog een boodschap mee. "Ik zou haar willen zeggen dat ze de vissers een goed toekomstperspectief moet geven", begint hij. "Dit is namelijk niet meer humaan, wat wij op dit moment allemaal moeten ondergaan."