Tulpen nu al kopje kleiner: tulpencross en wandeltochten tussen de stengels

'T ZAND - Al genoten van de prachtige tulpenvelden in de regio? Wie ze nog niet gezien heeft, moet heel snel zijn. Veel boeren zijn namelijk al begonnen met het 'koppen' van de tulpen.

"Het veld dat nu nog mooi is, kan morgen weg zijn", vertelt Marion Verwindt van Bloeiend Zijpe. Door de warme dagen die we hebben gehad, hebben de tulpen een enorme groeispurt gemaakt. Daarom is het 'koppen' nu al noodzakelijk.

Dat betekent dat alle bloemen eraf worden gehaald, zodat de bollen goed kunnen groeien. Als de bloem te groot is, gaat alle voeding naar de bloem in plaats van naar de bol. Dat is niet de bedoeling, want het gaat nu eenmaal om de bol, die wordt verkocht. Met de prachtige bloemen zelf wordt niets gedaan, ze belanden in de geulen op het veld en verteren.

Bloeiend Zijpe

Toch is er wel een probleem: binnenkort staan in de kop van Noord-Holland allerlei evenementen gepland voor Bloeiend Zijpe. Op 4 mei staat de tulpencross op het programma en op 5 mei verschillende wandeltochten. Maar dit jaar wandelen de mensen dus niet tussen de kleurrijke velden, maar tussen de stengels.

De evenementen vervroegen is helaas niet mogelijk. Toch is het volgens Marion heus nog wel de moeite om naar de Noordkop te komen. "Met Bloeiend Zijpe is het straks Boeiend Zijpe. Omdat het dus minder kleurrijk zal zijn, maar daarom is het nog wel heel boeiend om te wandelen en te hardlopen!"