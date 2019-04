Reünie landmachtvrouwen in Zandvoort: Emma Staf (85) krijgt ereteken

ZANDVOORT - Zandvoort was vandaag het toneel van een bijzondere reünie: zo'n veertig landmachtvrouwen reisden vandaag af naar de badplaats voor een weerzien met hun vroegere collega's.

75 jaar geleden, in 1944, tekende de eerste vrouw een contract bij het Vrouwenhulpkorps van de Landmacht. Tien jaar later trad de inmiddels 85-jarige Emma Staf in dienst. Vandaag kreeg ze het bijzondere Ereteken voor Verdienste uitgereikt voor haar inzet voor vrouwen bij Defensie.

Staf diende bij de landmacht van 1954 tot 1989. Regelmatig was zij de enige vrouw op de afdeling, bijvoorbeeld bij de materieeldienst, waar ze werkte aan de keuring van onder andere helmen en kleding.

Voorzitter

Daarnaast had Staf de belangrijke taak hoofd van de Sectie Vrouwelijke Militairen bij de Landmachtstaf te zijn, waar ze de eerste lichting vrouwen begeleidde die de Koninklijke Militaire Academie doorliepen. Daarnaast zette ze zich in om problemen die vrouwen hadden op de werkvloer op te lossen.

Ook is ze meer dan dertig jaar voorzitter van de Vereniging Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht geweest.

'De vrouw als krijger'

Emma Staf verzamelde onder andere een grote hoeveelheid foto's, documenten en films over haar tijd bij het Vrouwen Hulp Korps en de Militaire Vrouwen Afdeling van de KL. In 1986 heeft ze gesproken met de makers van de documentaire 'De vrouw als krijger' over de rol van de vrouw in de krijgsmacht.