West-Friese ondernemers onverschillig over Brexit: "Maar laat je niet verrassen"

ENKHUIZEN - Als het aankomt op de Brexit steken sommige West-Friese ondernemers nog steeds hun kop in het zand. Martijn Mengerink van de VVD wil hier graag over in debat op 11 mei tijdens het Westfries Europees debat. "Zorg dat je niet onnodig in de problemen komt", is het advies dat Mengerink ondernemers wil meegeven.

West-Friesland is het centrum voor internationale verkoop van zaden. Menig bedrijf ontwikkelt hier producten; de handelswaar wordt onder andere geëxporteerd naar Groot-Brittannië. Maar als NH Nieuws met de bedrijfsleiders praat over hun voorbereidingen voor de Brexit, lijken velen daar nog niet mee bezig te zijn. Het algemeen sentiment luidt: 'We weten het nog niet. We zien het dan wel'.

Lees ook: Aandacht voor drugscriminaliteit tijdens Westfries Europees debat

Laat je niet verrassen

VVD-politicus Martijn Mengerink snapt deze houding van de West-Friese ondernemers voor een deel. "De Brexit wordt keer op keer uitgesteld", aldus Mengerink. "Mensen denken misschien nog dat het helemaal niet doorgaat." Die kans is volgens Mengerink nihil, dus hij hoopt dat bedrijven wel degelijk maatregelen gaan treffen: "Laat je niet verrassen als het zover is. Zorg dat je scenario's klaar hebt liggen."

Import en export

In West-Friesland wordt veel geld verdiend aan import en export binnen Europa. Daarom is ook de handel en de Brexit een belangrijk onderwerp op de agenda van het West-Friese Europees debat in Enkhuizen op 11 mei.



Opstoppingen bij de douane

Het blijft volgens Martijn Mengerink een feit dat West-Friese exporteurs goed moeten kijken naar de mogelijke gevolgen van de beslissingen van de Britse premier Theresa May. "Als verse goederen te lang bij de douane blijven staan, kan je niets meer met die beperkt houdbare producten", aldus de VVD'er.