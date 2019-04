Texelse boeren vrezen nieuwe droge zomer: "Het regent nog steeds te weinig"

OOSTEREND - Akkerbouwers op Texel maken zich ernstige zorgen over de aanhoudende droogte. Het eiland is geheel afhankelijk van regenwater voor de gewassen, maar het waterpeil is na een droge zomer en een droge winter nog lang niet waar hij hoort te zijn. "Als het niet gaat regenen dan zijn de zorgen absoluut groter dan vorig jaar."

Akkerbouwer Arnold Langeveld kijkt zorgelijk op zijn weer-app. Hij is druk met het poten van aardappelen bij Oosterend. "Vanavond nog een beetje regen en zaterdag een paar druppels. Het schiet niet op. We hebben nog steeds een tekort aan zoet water," vertelt hij aan NH Nieuws.

Lees ook: Texelse oogst in gevaar door extreme droogte

Om het zoetwaterpeil op niveau te houden mogen boeren op het eiland geen water uit de sloten pompen. Afgelopen jaar is eenderde van de oogsten op het eiland mislukt door de extreme droogte.

Lees ook : Dit jaar meer wateropslag om droogte in zomer te weerstaan

Er zijn plannen voor opslag van zoetwater onder het eiland, maar er is volgens Langeveld nog te weinig steun. "Terwijl we op Texel een prachtig proefproject zouden kunnen starten. Tot die tijd zijn we overgeleverd aan de weergoden. Meer kan ik niet doen."