OM eist gevangenisstraf voor Hilversummer (40) die geld overmaakte naar jihadstrijder

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van acht maanden geëist tegen een 40-jarige man uit Hilversum voor het overmaken van geld naar een jihadstrijder. De man had vier jaar geleden zo'n 1000 euro overgeschreven aan zijn naar Syrië afgereisde broer.

Dat bleek uit onderzoek van de FIOD, schrijft het OM. "Wie de strijder steunt, steunt ook de strijd", oordeelde de officier van justitie.

De broer van de man was in 2013 naar Syrië afgereisd om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. In november en december 2014 maakte de Hilversummer zo'n 1000 euro over naar zogenaamde 'bankiers van ISIS'. Het geld zou bestemd zijn voor zijn broer. Dat hij contact had met hem bleek uit berichten op onder meer Facebook.

De broers gebruikten dezelfde profielfoto: die van een Nederlands paspoort dat in brand staat. "Ook de inhoud van het Facebook-profiel van verdachte maakt dat hij bezig is met de gewelddadige jihadstrijd", aldus de officier. Bewijzen daarvoor waren onder andere een post met het bericht 'Jihadisten nemen Iraakse stad Tikrit in' waarop de Hilversummer reageerde: "wie gaat er mee emigreren naar Irak en proeven waar rechtvaardigheid naar smaakt".

Ook likete hij een bericht op Facebook over 'de terroristische staat Amerika'. Er is een gevangenisstraf geëist van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.