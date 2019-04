Bovenkarspelse Christie (34) zingt over traumatisch ongeluk van echtgenoot

BOVENKARSPEL - "Samen met jouw vader reed ik naar de eerste hulp, niet wetende hoe ik jou aantreffen zou", zingt Christie van der Stal (34) uit Bovenkarspel in haar nummer 'Storm'. Haar man Jos kreeg op 15 februari 2013 een ernstig auto-ongeluk in Venhuizen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Jos zelf overleefde het ongeluk ternauwernood.

Nu, ruim vijf jaar later, heeft Christie een lied geschreven over haar ervaringen rondom het ongeluk.

Haar man Jos heeft die avond een bedrijfsfeestje en Christie zou hem ophalen. Ineens hoeft dit niet meer, want Jos vertelt dat hij al vervoer heeft geregeld. Ze blijft daarom thuis en gaat slapen.

Abrupt wordt Christie uit haar slaap gerukt als haar schoonvader aanbelt om te vertellen dat Jos een ongeluk heeft gehad. Omdat Jos zijn vader 'rustig' heeft opgebeld, maakt ze zich in eerste instantie geen ernstige zorgen. Christie en haar schoonvader rijden vervolgens samen naar de plek van het ongeluk op de N506 bij Venhuizen.

In haar geheugen gegrift

Als ze daar aankomen, wordt pas duidelijk hoe vreselijk het ongeluk was geweest. Christie en haar schoonvader worden tegengehouden door de politie en brandweer. Ze moeten gelijk doorrijden naar de eerste hulp, waar Jos ligt. Wat zij daar aantreffen, blijft voor altijd in Christie haar geheugen gegrift. "Het was er complete chaos."

Er waren in totaal negen mensen betrokken bij het ongeluk. Twee mensen overleefden de botsing niet, onder wie een toenmalige collega van Jos.

'Het komt zo binnen'

In het nummer 'Storm' zingt Christie over die nacht en hoe zij het heeft beleefd. Op de voormalige werkplek van Jos heeft het lied ook veel losgemaakt. Samen met zijn inmiddels ex-collega's hebben Jos en Christie de videoclip gekeken. "Het komt zó binnen", zeiden zij tegen Christie.

Het schrijven en zingen van het nummer heeft haar naar eigen zeggen geholpen bij het verwerken. "In het begin kwam ik niet door het zingen heen. Ik moest veel huilen. Maar op deze manier heb ik er beter mee leren omgaan."

De single is gisteren, op 24 april, uitgebracht. Dit is bewust gedaan, omdat Christie en Jos elf jaar geleden op deze datum zijn getrouwd.

Bekijk hier de videoclip: