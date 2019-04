Kermis Haarlemse Zaanenlaan 'veilig' bevonden na schouw door hulpdiensten

HAARLEM - De brandweerauto rijdt probleemloos tussen de kermisattracties door, de kabels zijn goed weggewerkt er en is voldoende afstand tussen de wagens en de woningen. Volgens burgemeester Jos Wienen van Haarlem is de omstreden kermis aan de Zaanenlaan dit jaar veilig.

Een aantal attracties is van de Zaanenlaan naar het aangrenzende park verplaatst. Toch blijft een deel van de voornamelijk speel- en eettenten aan de huizenkant staan. Maar uit de schouw van de hulpdiensten is volgens Wienen gebleken dat ze in geval van calamiteiten niet in de weg staan.

"Het betekent overigens niet dat iedereen daar tevreden mee is", erkent Wienen, "want er zijn mensen die het liever nog wat verder weg hebben, maar het voldoet aan de eis." Er moet een meter afstand zijn met de erfafscheiding om er langs te kunnen lopen.

Er is op de eerste dag van de 11 dagen durende kermis in Haarlem-Noord één klacht van een buurtbewoner binnengekomen. Die klacht ging over hinderlijke bastonen. "Er is toen een speaker net wat anders geplaatst en toen was dat probleem verholpen", aldus burgemeester Wienen.