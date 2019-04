Racende vader en zoon horen nieuw vonnis voor dodelijk ongeluk

LOOSDRECHT - Het gerechtshof in Leeuwarden doet vandaag uitspraak in het hoger beroep in de zaak van Walter en Casper van W. Vader en zoon waren drie jaar geleden betrokken bij het ongeluk waarbij Fleur Balkestein om het leven kwam. Wat het Openbaar Ministerie betreft gaat Walter vier jaar de cel in, zijn zoon Casper één jaar.

Op 16 maart 2016 was de 19-jarige Fleur Balkestein op een chaletpark in Loosdrecht waar ze een vriend van de familie had geknipt. Toen ze na het verlaten van het park de Nieuw-Loosdrechtsedijk opreed, ramde de auto van Walter W. haar auto vol in de flank.

Kort daarvoor scheurde Walter met zijn zoon Casper met hoge snelheden over de dijk. Ze zijn samen wat wezen drinken en beiden in hun eigen auto op weg naar huis. Walter van W. bleek onder invloed van alcohol. Later werd tijdens een reconstructie vastgesteld dat Walter met een snelheid van tussen de 150 en 187 kilometer per uur reed.

Tijdens de zitting van twee weken geleden toonden de mannen voor het eerst berouw. In een emotioneel betoog nam Walter van W. de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval op zich. Bij eerdere zittingen ontkenden ze nog dat ze te hard hadden gereden.

Spijtbetuiging

Fleurs vader, moeder en zus geloofden helemaal niets van de spijtbetuiging van Walter en Casper van W. "Tot zes maanden geleden hebben jullie alles bestreden en de schuld proberen te leggen bij mijn kleine meisje Fleur. Nu betuigen jullie spijt met een getypt A4’tje. Ik wil er niet eens mijn achterste mee afvegen", zo vertelde de vader van Fleur.

De rechtbank veroordeelde Walter van W. eerder tot vier jaar cel, terwijl vijf jaar was geëist. Zijn zoon kreeg een werkstraf van honderd uur, waar het OM drie jaar cel had geëist. Voor het gerechtshof in Leeuwarden eiste het OM respectievelijk vier en één jaar cel tegen vader en zoon, met daarbij rijontzettingen van vijf en drie jaar.

