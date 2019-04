Geschrokken reacties na tweede boerderijbrand: "De boer is alles kwijt, dit gun je niemand"

PURMER - De verwoestende brand vannacht aan de Oosterweg in Purmer roept akelig verse herinneringen op voor de omwonenden: nog geen twee maanden geleden ging een woonboerderij precies naast het pand in vlammen op. "Onbegrijpelijk en heel triest," zegt een voorbijganger. "Je vraagt je af wat de oorzaak is geweest."

"Dit is zo triest. Een verloren zaak, ik denk dat de boerderij niet meer is op te bouwen," zegt een andere voorbijganger. "Mijn roots liggen in de Purmer, dus ik wilde even komen kijken."

Rond 04.30 uur vanochtend brak er brand uit in een oude boerderij in Purmer. De grote stal met veertig koeien en kalfjes bleef ongedeerd en ook de eigenaar kon in veiligheid komen. Omwonenden leven mee. "Dit is geen mooie aanblik. De boer is alles kwijt, dit gun je niemand."

Twee keer pure pech

Begin maart brandde de naastgelegen boerderij ook volledig af. "Dat is wel vreemd, maar we weten nog niet wat de oorzaak is geweest," zegt een man op de fiets. De Veiligheidsregio gaat uit van twee keer pure pech, maar onderzoekt alle scenario's.

De eigenaar logeert bij familie in de buurt. Omwonenden zaten tijdelijk zonder stroom, waardoor op boerderijen in de buurt de koeien later dan normaal gemolken werden. De brandweer was een groot deel van de ochtend nog aan het nablussen, maar heeft de klus inmiddels afgerond.