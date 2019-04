Door explosie getroffen Hotel Zaandijk afgezet met hekken en linten

ZAANDIJK - Het hotel in Zaandijk, waar gisterochtend een explosie was, is afgezet met hekken en politielint. De explosie lijkt een doelgerichte actie, zo meldt de politie. Burgemeester Jan Hamming besloot na het incident om het hotel vier weken te sluiten.

"Met de sluiting wil de burgemeester de veiligheid van de omgeving waarborgen", staat in een bericht van de gemeente.

De explosie was rond 2.25 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is ontploft en waardoor dat kwam. De politie doet daar onderzoek naar.

Volgeboekt hotel

Aan weerszijden van het restaurant in het hotel knalden een kozijn en een raam uit de gevel. De gaten zijn met grote houten platen gedicht. De schade valt op de onderstaande foto goed te zien:

Niemand is gewond geraakt. De hotelgasten zijn in de buurt opgevangen. Het hotel was volgeboekt tijdens de explosie. Lees ook: Explosie bij hotel in Zaandijk was doelgerichte actie De politie is vanwege de explosie op zoek naar een man op een scooter zonder kentekenplaat. De man droeg zwarte kleren. Direct na de explosie is er gezocht naar de man, maar hij is niet gevonden. Contact

Mensen die tips hebben over de explosie, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Begin dit jaar werd er ook al brand gesticht bij het hotel. Ook toen moest het hotel worden ontruimd. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de gebeurtenissen.