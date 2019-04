Inventarisatie Defensie: gebouw marinecomplex Den Helder enige zorgenkindje

DEN HELDER - Een gebouw op het maritieme complex Nieuwe Haven in Den Helder is onlangs enige tijd verboden terrein geweest. Omdat de vloer was verzakt, was gebruik onverantwoord en werd de etage gesloten.

Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan Tweede Kamer. In de brief schetst ze hoe het vastgoed van Defensie er voor staat.

Lees ook: Marine heeft eigen escaperoom voor personeel

In totaal hebben Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf in de afgelopen maanden op 48 locaties 295 gebouwen geïnspecteerd. Gecontroleerd werd in hoeverre de staat van de gebouwen invloed heeft op de veiligheid en het leefklimaat voor de gebruikers. Ook is gekeken naar de algemene staat van de gebouwen, het interieur, de hygiëne, de veiligheid en het gebruik van en toezicht op de gebouwen.

Verzakking

"De belangrijkste conclusie was dat er geen onveilige gebouwen waren die direct gesloten moesten worden", schrijft Visser. "Een uitzondering hierop was het gebouw op het Complex Nieuwe Haven in Den Helder waarvan de eerste verdieping werd gesloten, nadat een verzakking van de vloer was geconstateerd."

De staatssecretaris benadrukt dat de veiligheid van het mariniers niet in het geding is geweest. "Hoewel er geen acuut gevaar bestond, is deze onveilige vloer uit voorzorg inmiddels gerepareerd." Om welk gebouw het gaat, is niet bekendgemaakt.

Lees ook: Kantine marine dicht om hygiënische problemen

Hoewel er verder geen grote gebreken zijn geconstateerd, laat de inventarisatie zien dat 'een groot aantal gebouwen qua schoonmaak, interieur en onderhoud te wensen overlaat'. Dat bleek vorig jaar al, toen de kantine tijdelijk dichtging omdat vanwege rondscharrelende muizen de voedselveiligheid in gevaar kwam.