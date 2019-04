Vrouw poeiert perverse fietser af na onzedelijk voorstel in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van seksuele intimidatie in Beverwijk: op een voetpad parallel aan de N197 benaderde hij een vrouw en nodigde haar uit tot seksuele handelingen.

Op vrijdagmiddag 5 april rond kwart over twee kreeg de politie een melding dat een vrouw aan het Nachtegalenlaantje seksueel geïntimideerd was. Een man op een zwarte fiets stapte af, sprak de vrouw aan en deed haar een seksueel voorstel waar ze niet van gediend was. Toen de vrouw hard begon te schreeuwen, fietste de man weg.

Lees ook: Mogelijk steekincident bij café in Beverwijk

De vrouw is flink geschrokken, maar bleef lichamelijk ongedeerd. De politie is nu op zoek naar mensen die misschien iets gezien hebben. De man heeft kort donker haar, een blanke huidskleur, spreekt goed Nederlands, heeft een mediteraan uiterlijk, is tussen de 30 en 40 jaar oud met een slank postuur en is tussen de 1.70 en 1.75 lang. Tijdens het voorval droeg hij een lichte spijkerbroek en een kort zwart jack met bedrukking achterop.

Lees ook: Bezorger in Beverwijk bestolen van goederen

Naast de dader is de politie op zoek naar de bestuurder van een witte auto die richting de volkstuintjes reed. Die zou net voor het incident langs de plek van het voorval zijn gereden. De recherche zou hem graag spreken. Mensen die denken informatie te hebben kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844.