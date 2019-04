Politie bezorgd om vermiste Yangdan (28)

AMSTERDAM - De recherche is dringend op zoek naar de 28-jarige Yangdan. Zij is gisteren even na 8.00 uur 's ochtends voor het laatst gezien in haar woning aan het Oosterpark in Amsterdam.

Yangdan is sinds het verlaten van de woning niet meer gezien en er is ook geen enkel contact met haar geweest. De zorg is groot vanwege Yangdan' mentale toestand. De familie en de politie zijn dringend op zoek naar haar verblijfplaats.

Yangdan heeft zwart haar en is 1.54 meter lang. Ze heeft littekens in haar gezicht en mist vingers aan haar linkerhand. De politie is op zoek naar mensen die Yangdan hebben gezien of die informatie hebben over haar verblijfplaats.