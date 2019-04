Twee gewonden bij ernstig ongeluk in Overveen

OVERVEEN - Bij een auto-ongeluk op de Zeeweg in Overveen zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt. Rond 13.30 uur reed het voertuig de berm in en sloeg over de kop.

De slachtoffers, volgens een getuige twee vrouwen, zijn beiden afgevoerd naar het ziekenhuis. Op de beelden is te zien dat de auto zwaar beschadigd is geraakt. File

Het ongeluk zorgt voor hinder op de Zeeweg. Er staat een lange rij auto's achter het ongeluk. Volgens een politiewoordvoerder is inmiddels weer een rijstrook vrijgegeven. Lees ook: Vrouw overleden bij ongeluk in Bloemendaal aan Zee: weg vrijgegeven Afgelopen week gebeurde er nog een dodelijk ongeluk op dezelfde weg. Een vrouw op een snorfiets kwam met een automobilist in botsing en overleed ter plekke aan haar verwondingen.