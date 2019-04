Aandacht voor drugscriminaliteit tijdens Westfries Europees debat

ENKHUIZEN - Tijdens het West-Friese Europees debat op 11 mei in Enkhuizen is drugscriminaliteit één van de onderwerpen die wordt besproken. "De veiligheid van de regio staat hoog op onze agenda en drugscriminaliteit is daar een belangrijk onderdeel van", aldus mede-organisatie Martijn Mengerink van de VVD.

Volgens de VVD komt de aanvoer van drugs niet alleen via luchtvaart binnen, maar gebeurt dat ook via het water. Het Markermeer is daar een onderdeel van. "Hier gaan we het tijdens het debat absoluut over hebben", aldus Mengerink.

Drugs via het Markermeer

Tijdens het debat wordt besproken hoe het Europees beleid eruit moet zien om te voorkomen dat de drugs via de havens bij het Markermeer de regio inkomt.

De criminaliteitsbestrijding ligt volgens Mengerink ook bij de Marechaussee en dit kan op Europees niveau worden besproken. VVD'er Liesje Schreinemacher gaat zich ervoor inzetten en erover discussiëren tijdens het debat.