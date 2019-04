Vlag hangt volgende week niet halfstok op kerktoren Muiden

MUIDEN - De Nederlandse vlag ontbreekt volgende week met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op de kerktoren aan de Kerkstraat in Muiden. Bij een inspectie is gebleken dat het niet veilig is om de hijsinstallatie in de toren te gebruiken.

De gemeente Gooise Meren had na het opmerken van enkele gebreken een keuring aangevraagd van de kerktoren. Vervolgens werd de hijsinstallatie afgekeurd. "Het gebruik ervan kan gevaarlijk zijn voor degene die de hijsinstallatie bedient", zegt de gemeente in een verklaring. "Dat risico neemt de gemeente niet: veiligheid gaat voor alles."

De hijsinstallatie wordt zo snel mogelijk hersteld. Vanwege de levertijd van materialen en de agenda van de aannemer, kan het nog wel even duren voor de installatie is hersteld.

Volgende week hijst de gemeente overigens wel een vlag, maar op een andere plek: aan de Herengracht, tegenover nummer 61.