Kortste triatlon ooit georganiseerd in Midwoud

MIDWOUD - De actieve Midwouder Jacob Hollander stoeide al een paar jaar met het idee om de kortste triatlon ooit te organiseren. Hij deed onderzoek bij de lokale sportverenigingen en besloot het dit jaar niet meer bij dromen te laten. Op Koningsdag organiseert hij het minuscule sportevenement.

"Ik ging via Google op onderzoek uit naar de kortste triatlon ter wereld. Vrij snel kwam ik erachter dat het nog nooit is georganiseerd in deze vorm", vertelt Hollander enthousiast. Hollander is jeugdtrainer bij de voetbalclub in Midwoud en gaat het voetbalveld gebruiken voor het kleine stukje rennen.

Het vliegt voorbij

Want een kleine afstand is het zeker. De race begint met 25 meter zwemmen in het zwembad naast het voetbalveld. Dan fiets je 150 meter naar het voetbalveld en ren je daar de laatste honderd meters naar de middenstip. "Het gaat voorbij vliegen. Je zal er niet langer over doen dan anderhalve minuut", vertelt hij grappend.

De race begint in de middag met de jeugd en eindigt met senioren. Hoe je je op moet geven? "Gewoon vijf minuten van te voren komen opdagen."