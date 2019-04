Koen Verweij heeft weer een schaatsploeg

ALKMAAR - Koen Verweij heeft weer onderdak gevonden bij een ploeg. De schaatser uit Alkmaar gaat deel uit maken van Team Reggeborgh, de commerciële formatie van trainer Gerard van Velde. Daar traint hij samen met de sprinters Dai Dai Ntab, Kai Verbij en de broers Michel en Ronald Mulder. Ook zijn vriendin Jutta Leerdam stapte over naar die ploeg.

Leerdam was afgelopen seizoen in dienst van Team IKO en beleefde haar doorbraak met de verovering van de Nederlandse sprinttitel en goud op de teamsprint bij de WK afstanden. Verweij hoopt zijn vriendin te kunnen behoeden voor de fouten die hij in het verleden maakte.

Verweij nam het afgelopen seizoen een sabbatical, terwijl hij zich het jaar daarvoor aansloot bij de Russische ploeg. Verweij is niet altijd de makkelijkste en heeft in het verleden vaker moeite gehad om een ploeg te vinden.

Rumoerige carrière

"Ik weet dat mijn carrière rumoerig is verlopen en dat ik er misschien meer uit had kunnen halen", vertelde Verweij aan de NOS. "Maar als ik goed ben, de juiste omgeving en juiste mensen om me heen heb, kan ik speciale dingen laten zien. Dat zit in mij, met mijn oerkracht en vechtersmentaliteit."

Olympische Spelen 2022

Verweij heeft een contract getekend voor één jaar, maar zijn doel is een gouden medaille in Peking. "Ik wil hier in alle rust terugkeren naar mijn vorm en zie het als een driejarig traject. De Olympische Spelen van 2022 zijn mijn grote doel."

Verweij droomt van een gouden medaille op de 1.500 meter of misschien op de 1.000 meter. "Ik heb nog nooit met snelle jongens getraind, dus dat is een nieuwe prikkel. Als ik die kan toepassen, kan ik misschien mooie dingen laten zien."

Prijzenkast

In 2014 in Sotsji bleef Verweij drie duizendste seconde verwijderd van het goud op de 1.500 meter. Hij won zilver, achter de Pool Zbigniew Bródka. Op de ploegenachtervolging won hij wel goud, samen met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen.

In 2018 moest hij in Pyeongchang genoegen nemen met brons op zowel de ploegenachtervolging als massastart. Als allrounder werd Verweij in 2014 tot wereldkampioen.