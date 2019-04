De Peiling: Schiphol verwerkt meer nachtvluchten dan Londen en Parijs bij elkaar

NOORD-HOLLAND - D66 pleit voor een verbod op nachtvluchten op Schiphol. Als het aan de regeringspartij ligt, wordt er niet meer gevlogen tussen 23.00 en 05.00 uur. Ieder jaar landen en vertrekken tienduizenden nachtvluchten op Schiphol. Veel meer dan de luchthavens in Parijs en Londen te verwerken krijgen. Op Frankfurt zijn nachtvluchten al verboden. Is een verbod op nachtvluchten op Schiphol een goed idee?

Vrachtverkeer

De meeste toestellen die 's nachts landen of opstijgen zijn vrachttoestellen en goedkope vakantievluchten. D66 vindt die vluchten niet essentieel voor de positie van Schiphol als internationale overstapplek. Ook de ChristenUnie pleit ervoor om het aantal nachtvluchten drastisch terug te brengen.

Ongezond

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseerde vorige week al om het aantal nachtvluchten te verminderen. Het is slecht voor de nachtrust en de gezondheid van omwonenden van Schiphol. De Tweede Kamer praat vandaag over Schiphol en daar komen de nachtvluchten ook aan bod. De kans is groot dat het mes in het aantal nachtvluchten gaat.

