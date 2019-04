Onbekende verwijdert posters Bussums koningsnachtfeest, Reinier is bang voor sabotage

BUSSUM - Een onbekende verwijdert posters van een technofeest dat op Koningsnacht in Bussum wordt gehouden. Organisator Reinier Zijp vreest dat iemand zijn feest 'Desatado' probeert te saboteren.

Reinier werkt overdag als barbier in Bussum, maar 's avonds transformeert hij tot DJ Re!n!er. "Ik ben op mijn twaalfde begonnen als radiopiraat", vertelt Reinier tegen NH Nieuws. Tot hij vader werd op zijn dertigste draaide hij regelmatig plaatjes op allerlei feesten, daarna stopte zijn dj-carrière even. "Op mijn veertigste werd ik gevraagd om eens te draaien op een illegaal house-feestje, toen had ik de smaak weer te pakken."

'Stuiterend door het leven'

Dit jaar ontstond het idee bij Reinier om op Koningsnacht een technofeest te organiseren. "In het Gooi heb je eigenlijk niet echt een lekker knalfeest." Feestlocatie The Spot wordt afgehuurd en de muzikale programmering was snel rond: Reinier staat zelf vier uur lang achter de draaitafel.

Verstieren

Reinier hing ter promotie posters op in diverse winkels aan de Laarderweg voor het feest. Tot zijn verbazing waren die echter een week later weg. "Ik vroeg waar de poster was gebleven en toen bleek dat er iemand was langs geweest die had gezegd 'dat feest gaat niet door' en vervolgens zelf de poster weg had gehaald." Zo zijn er volgens Reinier bij drie winkels posters verdwenen.

Reinier heeft geen idee wie het kan zijn geweest. "Het is heel lullig. Dat is iemand die het feestje probeert te verstieren. Of ze zijn ergens anders bang voor de concurrentie, dat het daar rustig wordt." Schimmel kan zich het bijna niet voorstellen dat iemand iets tegen het feest heeft. "Als dat zo is, zou het heel kinderachtig zijn."

Piemelpak

De promotie kan Reinier juist goed gebruiken, want het zou, volgens Reinier, frustrerend en traumatisch zijn als er dadelijk maar vijf man komt. "Dat is een boze droom. Volgens de eigenaar van The Spot hoefde ik me geen zorgen te maken, want de kaarten worden pas de laatste twee dagen gekocht." Zijn kinderen hopen wellicht dat het storm loopt, want hij heeft met hen een weddenschap afgesloten. Reinier: "Als er 100 kaarten online zijn verkocht, dan ga ik in een piemelpak."