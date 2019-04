Bizar toeval: twee boerderijen naast elkaar in vlammen op binnen twee maanden

PURMER - De verwoestende brand aan de Oosterweg in Purmer moet voor de omgeving akelig verse herinneringen hebben opgeroepen: nog geen twee maanden geleden ging een woonboerderij precies naast het pand van vannacht in vlammen op.

Op zaterdagavond 2 maart legde een gigantische brand het huis van drie gezinnen volledig in de as. Vannacht raakte de buurman op dezelfde manier het dak boven zijn hoofd kwijt. Dit is wat er overblijft op de kavels:

De politie heeft geen aanleiding om te denken dat de branden zijn aangestoken en gaat vooralsnog in beide gevallen uit van pure pech. Wel zal er onderzoek worden gedaan om alle scenario's uit te sluiten, laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten.