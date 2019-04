Strenge milieueisen zitten kankeronderzoek Antoni van Leeuwenhoek in de weg

AMSTERDAM - Het Amsterdamse ziekenhuis en onderzoeksinstituut Antoni van Leeuwenhoek roept het kabinet op onderscheid te maken in de milieuwetgeving voor genetische modificatie voor medische producten. Zij vrezen dat een kankerbehandeling anders voor veel patiënten te laat gaat komen.

Dat zegt de wetenschappelijk directeur van het oncologisch centrum René Medema vandaag in Trouw. Hij stoort zich eraan dat tijdens onderzoek nieuwe middelen dezelfde procedure moeten doorlopen als genetisch gemodificeerde gewassen. Deze procedure kost veel tijd en zorgt voor veel vertraging in het onderzoek naar bijvoorbeeld leukemie.

Geen milieurisico

'Deze medische producten hebben helemaal geen milieurisico. Landen om ons heen gaan er veel minder streng mee om, maar dit kabinet wil het zekere voor het onzekere nemen', aldus Medema tegenover de krant. Hij pleit er dan ook voor om het Belgische of Britse voorbeeld te gaan volgen.

Zware vergunningsprocedure

In die landen volstaat voor medische producten een vergunning op basis van 'ingeperkt gebruik', maar in Nederland is de richtlijn 'introductie in het milieu' ook altijd van toepassing. Dit zorgt voor een extra lange en veel zwaardere vergunningsprocedure die medisch onderzoek moet doorlopen.

Vandaag debat

Vanmiddag wordt in de Tweede Kamer vergadert over de veiligheid van biotechnologie. Uit een brief aan de kamer blijft dat het kabinet het 'dringend noodzakelijk' vindt om de regelgeving te actualiseren. Toch houdt het kabinet tot nu toe vast aan het standpunt om alle organismen hierin gelijk te behandelen.