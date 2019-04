Verdachte van doodsteken Amsterdamse Roderick (29) vandaag voor de rechter

AMSTERDAM - Begin dit jaar werd de 29-jarige Roderick Leta neergestoken in de Reigersbergenstraat in Amsterdam. Vandaag is de eerste pro formazitting in de zaak waarin er vooral nog veel vragen zijn over het motief van de verdachte.

Op zondagavond 13 januari komt er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij in de Van Reigersbergenstraat. Als de politie ter plaatse komt, treffen ze de zwaargewonde Roderick Leta aan. Hij blijkt te zijn neergestoken. Zijn verwondingen zijn zo ernstig dat hij diezelfde avond nog overlijdt in het ziekenhuis.

Meteen zijn er veel vraagtekens over waarom Leta werd doodgestoken. De politie tast in het duister aangezien Leta geen bekende is van de politie. De politie besluit om in de dagen na het incident een foto van Leta en een aantal aanknopingspunten te delen om zo hulp te krijgen in het onderzoek.

'Hij deed geen foute dingen'

Ook de nabestaanden van Leta begrijpen niet waarom Leta vermoord werd. "Het is nog steeds onwerkelijk en extreem onterecht. Hij was niet kwaadaardig en deed geen foute dingen", laat vriend Joey Schaar een aantal dagen na de moord aan AT5 weten.

Vandaag staat de 21-jarige verdachte Ahmad P. voor het eerst voor de rechter. Hem wordt door het Openbaar Ministerie ten laste gelegd dat hij opzettelijk en met voorbedachten rade Leta van het leven heeft beroofd door hem meerdere keren te steken met een scherp voorwerp.

De zitting vandaag is een zogenaamde pro forma. Daarin wordt vaak besloten over een verdachte langer vast blijft zitten. De inhoudelijke behandeling volgt later.