Wilde achtervolging door Beverwijk na vluchtpoging van 19-jarige automobilist

BEVERWIJK - De Beverwijkse politie heeft afgelopen nacht een aantal bewoners van de wijk Broekpolder 'onbedoeld uit hun slaap gehouden'. Agenten maakten jacht op een jonge automobilist, die koste wat kost uit handen van de politie wilde blijven en daar gevaarlijke capriolen voor uithaalde.

Agenten zagen de 19-jarige jongen rijden op de Laan van Archeologie, met slechts één werkend achterlicht. Om hem daarop te wijzen werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen verhoogde de automobilist zijn snelheid.

Kabaal

Via onder meer fietspaden en plantsoenen probeerde de jongen te vluchten en dat 'leverde het nodige kabaal op', aldus de politie. Uiteindelijk eindigde zijn dollemansrit op het Eergetouw, waar hij zich met zijn wagen klemreed tegen een schuur.

Lees ook: Duo maakt dollemansrit bij Castricum: agenten lossen waarschuwingsschoten

Toch was de automobilist nog niet van plan om het op te geven, want samen met een bijrijder ging het tweetal er te voet vandoor. De jonge bestuurder rende via een poort weg, maar kwam niet ver. De agent die de achtervolging inzette is de Nederlands kampioen politiesurvival bij de veteranen. Hij wist de 19-jarige in zijn kraag te vatten, die op de vlucht bleek te zijn vanwege een ingevord rijbewijs.

Fiets

De bijrijder werd niet veel later opgespoord door een andere agent, die met een fiets van een omstander een voorsprong kreeg op zijn doelwit.

Beide jongens zijn aangehouden en kunnen de nodige bekeuringen verwachten. De politie biedt nog wel hun excuses aan voor de ophef: "Sorry voor de onderbreking van de slaap!"