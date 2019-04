Automobilist rijdt door na veroorzaken ernstig ongeluk op afrit A7

WIERINGERWERF - Een automobilist is vanmorgen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de afrit van de A7 bij Wieringerwerf doorgereden.

De politie vermoedt dat de bestuurder van een witte Renault Master rond 6.45 uur ruzie kreeg met een andere automobilist. Daarbij zou de Renault de andere wagen van de weg hebben geduwd, waardoor het slachtoffer tegen een boom aanreed.

De politie heeft een oproep via Burgernet gedaan om te bestuurder van de witte wagen te vinden. De auto heeft geen ramen aan de achterkant en rijdt rond met schade aan de rechtervoorkant.

Weg dicht

De bestuurder van dat voertuig was na het ongeluk aanspreekbaar, vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. De afrit is tijdelijk dicht in verband met onderzoek naar de verkeersruzie.