Brand verwoest boerderij in Purmer

PURMER - Aan de Oosterweg in Purmer woedt op dit moment een grote brand in een boerderij.

De boerderij is verloren. De bewoner van de boerderij is veilig en niemand is gewond geraakt.

De brandweer onderzoekt of er asbest is vrijgekomen bij de brand. Dit is nog niet het geval. Wel is uit voorzorg het gebied rondom de boerderij afgezet.

Via Twitter roept de brandweer op om uit de rook te blijven. "Geef hulpdiensten de ruimte", aldus de brandweer.

Begin maart was er ook al een boerderijbrand in Purmer, in dezelfde straat. De brand legde toen een woonboerderij van drie gezinnen in de as.