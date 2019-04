Orgel Oosterend uit elkaar gehaald voor restauratie

TEXEL - Het 113 jaar oude orgel van de Maartenskerk in Oosterend wordt helemaal uit elkaar gehaald. Het is toe aan een grondige restauratie. Na intensief gebruik klinkt het instrument helaas niet meer zoals het zou moeten.

De restauratie is van groot belang voor de Maartenskerk. Nu wordt het orgel slechts gebruikt ter ondersteuning van de dienst. Vanaf volgend jaar kan het orgel ook voor concerten worden ingezet. En dat is wat de kerk graag wil: meer activiteiten in en rond de kerk voor een breed publiek. "Het aantal bezoekers dat naar de kerk komt, is nog steeds enorm groot. We willen daarom ook meer met evenementen doen in de kerk", aldus organist Jan van der Vis.

Afgelopen Tweede Paasdag is er een 'uitzwaai'-concert geweest waar mensen ook voor de restauratie van het orgel konden doneren.