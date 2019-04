Ajax-tatoeagedag Henk Schiffmacher bij drievoudige winst Amsterdammers

AMSTERDAM - Ajax kan de Eredivisie nog winnen, de KNVB Beker is nog te veroveren en de club is nog in de race voor de Champions League. Tatoeëerder Henk Schiffmacher ziet het al voor zich: de Ajax-fans die in de rij staan om de winst van een van die - of al die - competities met een tatoeage op hun lichaam te vereeuwigen.

Vooralsnog loopt het niet erg storm met mensen die zo zeker zijn van de winst dat ze al een tattoo nemen. "De mensen wachten nog even af", zei Schiffmacher vanmiddag in Spitstijd op NH Radio.

Als de Amsterdammers een of meer competities winnen, komt er een Ajax-tatoeagedag, zei Schiffmacher. "Dat is ook wel nodig. Dan kun je ze allemaal op een dag een flinke korting geven. Dan ga je er met z'n allen tegenaan en ben je er voorlopig vanaf. Anders moet je elke keer weer een andere Ajacied te lijf gaan. We zetten gewoon Hazes om 10.00 uur 's morgens op en 's avonds om 22.00 uur gaat-ie weer af."



Zo'n dag werd eerder ook georganiseerd toen Ajax voor de dertigste keer landskampioen werd. "En dan staat het hele zooitje in de rij om drie sterren bij het logo te zetten dat ze al hebben."



Supermacht

Mocht Ajax alle drie de competities winnen, dan is er nog wel een praktisch probleempje. Een ontwerp voor zo'n tatoeage is er niet. "Ik weet niet hoe dat eruit moet zien. Het zou heel goed kunnen dat het gebeurt. Het is een vreemde supermacht op dit moment, dat Ajax."

Henk Schiffmacher is een van Nederlands bekendste tatoeëerders. Hij tatoeëerde sterren als Lady Gaga, Kurt Cobain, leden van de Red Hot Chili Peppers en Robbie Williams, maar ook Nederlandse sterren als Herman Brood en Anouk.