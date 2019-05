Clubkid Twan, alias FOMO: "Het is een creatieve uitspatting"

NOORD-HOLLAND - Als Club Kid leef je vooral in de nacht. Je bent veel bezig met innoverende looks die bij je avond passen. Twan is 24/7 bezig met het fenomeen Club Kid. Maar wat is een Club Kid en wat is het verschil tussen een Club Kid en een dragqueen?

Twan kan super snel transformeren van je doodnormale buurjongen naar een 'clubkid', een fenomeen dat in de jaren tachtig in de Verenigde Staten ontstond. Clubkids gebruiken make-up om te transformeren naar een persoon dat man of vrouw overstijgt.

Zijn moeder is blij dat hij zijn creativiteit hierin kwijt kan, maar houdt wel een slag om arm. "Ik ben benieuwd wanneer en hoe hij transformeert naar een andere levensstijl.

Die levensstijl is namelijk best lastig vol te houden. Twan staat regelmatig pas om zes uur 's avonds, etenstijd voor de rest van Nederland, op met de helft van zijn make-up van de vorige avond nog op. Zijn leven speelt zich 's nachts af.

Deze documentaire is gemaakt door Gabrielle Claushuis, Ghislaine Hogers en Karin van Leijen.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV. Iedere ochtend is één van de documentaires te bekijken op onze website, app en op YouTube. Dagelijks om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur worden de films ook op ons televisiekanaal uitgezonden. Bekijk hier de documentaires van vorig jaar.