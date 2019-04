Grondig onderzoek naar geluidsoverlast van festivals Amsterdam

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema laat een grondig onderzoek uitvoeren naar het 'uitzonderlijk hoge aantal' klachten over geluidsoverlast afgelopen weekend. Er kwamen honderden klachten binnen, terwijl dat in vergelijkbare situaties maar om een tiental gaat.

Dat laat een woordvoerder van de burgemeester weten aan AT5. Het is nog een raadsel waarom er gedurende het paasweekend zoveel meer klachten binnenkwamen, omdat voor zover bekend alle grote muziekevenementen (DGTL, Awakenings en Thuishaven) zich aan de geluidsnormen van 85 decibel hebben gehouden.

Organisaties van grote muziekevenementen, met meer dan 1500 bezoekers op het hoogtepunt, zijn verplicht om de in de vergunning vastgelegde geluidsnormen continue te meten tijdens het evenement. "De inspecteurs van de gemeente kijken mee op deze meetwaarden. Als er sprake is van een overschrijding van de vergunde geluidsnormen dan wordt contact opgenomen met de organisatie en wordt deze gemaand het volume naar beneden bij te stellen. Zo is ook dit weekend gewerkt."

Onderzoek

De gemeente gaat de expertgroep Best Beschikbare Technieken (BBT) vragen mee te kijken naar hoe het kan dat dit weekend veel meer mensen last hadden van geluid. "Hierbij worden de gemeten geluidswaarden geanalyseerd van de festivals DGTL, Awakenings en Thuishaven, maar nemen wij ook contact op met enkele melders om meer informatie te krijgen over de ervaren overlast. Ook de meteorologische omstandigheden worden meegenomen."

Raadslid Dennis Boutkan (PvdA) heeft vanmiddag raadsvragen gesteld. Ook hij wil weten hoe het kan dat er zoveel geluidsoverlast is geweest, terwijl er duidelijke richtlijnen zijn. De resultaten van het onderzoek worden met de raad gedeeld.