Sofie is net als jij, maar dan met wat extra hulp

NOORD-HOLLAND - Een gewoon leven is niet voor iedereen weggelegd. De 22-jarige Sofie lijkt op het eerste gezicht een jonge meid met een vrolijke hond. Jamie, haar hond, is echter niet zomaar een hond. Het is Sofie’s hulphond. Door een verleden waarin seksueel misbruik, anorexia en opnames een rol speelden, ontwikkelde ze PTSS. Jamie heeft er voor gezorgd dat Sofie weer een redelijk normaal leven kan leiden. Hoe ziet Sofie haar toekomst? En wat is daarvoor nodig?

Sofie maakte in haar verleden heftig seksueel misbruik mee waar ze PTSS, Post Traumatisch Stress Syndroom, van ontwikkelde. Ze heeft heftige herbelevingen, kan moeilijk omgaan met prikkels en heeft last van paniekaanvallen. Haar leven stond op zijn kop, tot haar hulphond Jamie in haar leven kwam.

De hond helpt haar door haar gedrag te imiteren als ze in paniek raakt, wat Sofie forceert om na te denken over waarom de hond zo doet. Ook waarschuwt hij haar als ze dreigt in paniek te raken en is hij een algehele steun en toeverlaat voor haar. Door Jamie kan Sofie langzaam weer een normaal leven hebben, waar een nieuwe werkplek onderdeel van is.

Deze documentaire is gemaakt door Ilja Bosch, Wendy Boele en Britt Raaijmaakers.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV. Iedere ochtend is één van de documentaires te bekijken op onze website, app en op YouTube. Dagelijks om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur worden de films ook op ons televisiekanaal uitgezonden. Bekijk hier de documentaires van vorig jaar.