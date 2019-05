Francien: hoe sexting haar leven kapot maakte, maar ze toch door bleef vechten

NOORD-HOLLAND - Op 15-jarige leeftijd maakte Francien dé foto die haar leven veranderde. De foto toonde haar blote borsten en ging via MSN en e-mails de hele school door. Het was een vreselijke periode. Ze schreef haar ervaring op in het boek Francien laat je tieten nog eens zien. Bijna 20 jaar later helpt ze vrouwen die slachtoffer zijn van sexting en kijkt ze terug op deze tijd.

Francien maakte op haar vijftiende een foto van haar borsten die uiteindelijk verspreid werd door de hele school. Ze schrok er zo erg van dat ze eraan dacht om haar leven te beëindigen omdat ze niet wist hoe ze het moest oplossen. Ze was doodsbang dat haar broers of haar ouders erachter zouden komen.

Twintig jaar later heeft Francien wat haar overkomen is juist omgezet in iets positiefs. Ze zet zich door middel van voorlichting over sexting in voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Via stichting Qpido vond ze uiteindelijk hulp en ondersteuning, en het gevoel dat ze niet alleen was.

Deze documentaire is gemaakt door Clarence Haakmat, Marc Edel, Danique Visser en Yvette van der Molen

Studentenwerk

