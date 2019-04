Hotel Zaandijk op last van burgemeester voor zeker vier weken gesloten na explosie

De explosie was rond 02.25 uur. Het is nog onduidelijk wat er precies is ontploft en waardoor dat kwam. De politie doet daar onderzoek naar.

Een kozijn en raam knalden aan de twee verschillende kanten uit het restaurantgedeelte van het hotel. Niemand is gewond geraakt. De hotelgasten zijn in de buurt opgevangen. Het hotel was volgeboekt tijdens de explosie.

De politie is vanwege de explosie op zoek naar een man op een scooter zonder kentekenplaat. De man droeg zwarte kleren. Direct na de explosie is er gezocht naar de man, maar hij is niet gevonden.