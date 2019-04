Gemeente Amstelveen belooft beterschap na kritisch rapport brand Urbanuskerk

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen trekt zich de kritiek in het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan. Uit het rapport bleek dat ten tijde van de grote brand in de Urbanuskerk, de gemeente de bluswatervoorziening niet op orde had.

Burgemeester Bas Eenhoorn trekt namens de gemeente het boetekleed aan: "We hebben brandkranen niet onderhouden en we hebben ze niet zichtbaar opgehangen. Dat betekent dat het voor de brandweer moeilijk is om een brandkraan te vinden."

De inspectie constateert ook dat er meldingen zijn geweest vanuit de brandweer over bepaalde kranen die niet functioneerden of onbereikbaar waren. Met deze meldingen is vervolgens niets gedaan. Brandweercommandant Leen Schaap geeft aan dat dit erg frustrerend is: "Als we constateren dat een kraan niet in orde is en we zien dat daar niets mee gebeurt, dan blijven we dit melden bij de gemeente."

Ondanks de kritiek zegt Burgemeester Eenhoorn blij te zijn met het rapport: "Het maakt heel helder wat er niet goed was en wat we moeten doen om de zaken op orde te brengen." En dat is inmiddels al deels gebeurd: in heel Amstelveen zijn alle brandkranen nu gecontroleerd.